Sistem değişti, 5 gündür Sarp Sınır Kapısı'nda bekliyorlar
Gürcistan'ın sınırında yeni bir sisteme geçmesinden dolayı Sarp Sınır Kapısı'nda TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan TIR sürücüleri, 4-5 gündür kuyrukta beklediklerini dile getirip duruma tepki gösterdi.
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda
tırlar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan tır
sürücüleri, sıralarının gelmesini bekliyor.
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır
Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için
yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu. Tır kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa,
Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu. Tır parkları
dolu olduğu için ya da sürücüler tır parklarında talep edilen ücretleri ödemek
istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park
eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek
için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden tır sürücüleri,
duruma tepki gösterdi.
Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, "Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün
burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler
ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken
uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi.