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Valilikten 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama

Bingöl Valiliği, dün polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden şahsa ilişkin açıklama yaptı. Ateş eden memur ile birlikte 3 polisin açığa alındığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 12:58, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:26
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Valilikten 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın 12 Kasım Salı günü saat 19.15 sularında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, ''Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesine doktor raporu almak üzere götürülürken açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır. Bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak amacıyla ateşli silahla müdahale etmesi sonucu şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gece vefat etmiştir. Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat Jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis memuru açığa alınmış, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler bugün ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz'' denildi.

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