AK Parti'li Alkayış: Depremin izlerini silmek için çalışmalar devam ediyor

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman Örenli'deki inşaat alanlarının bittiğini, İndere'de de 17 bin 400 civarında kalıcı konut inşaatlarının sürdüğünü aktardı.

Ticari, sosyal ve sportif hayatı yeniden düzenleyen meydan projesinin de birinci etabının başlayacağını belirten Alkayış, "15 Kasım itibarıyla birinci etapta bulunan bütün iş yerlerinin boşaltılması süreci tamamlanacak. Mülkiyet sahiplerinin yüzde 82 oranında bir kabulü ile projemizi gerçekleştiriyoruz. Proje öncesi yeşil alan 7 bin 100 metrekare civarındayken projenin bitimi ile yeşil alan ve meydan oranımız 36 bin 200 metrekareye çıkacak. Sadece bu haliyle yeşil oranımız 5 kat artış gösterecek." diye konuştu.

Mustafa Alkayış, birinci etap meydan projesi içerisinde kalan iş yerlerinin kullanımına sunulacak cami çevresinde de kalıcı iş yerlerinin yapılacağını söyledi.