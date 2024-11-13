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İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Gelecek yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın oturumları 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 13:25, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:26
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İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak. Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, 11 Mayıs'ta yapılacak. Sınavın ikincisi ise 19 Ekim'de düzenlenecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ilk kez uygulanacak

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak.

Başvuruların 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacağı 2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

- KPSS oturumları 7 Eylül'de başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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