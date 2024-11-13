AJet'ten yurt içi seferlerde indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yapılan açıklama göre, yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa çıkarıldı.

Kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar satılacak biletler 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.

Vergi ve harçlar dahil sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabiliyor.