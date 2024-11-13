Antalya'da 'nitelikli yağma' operasyonları: 65 zanlı tutuklandı
Antalya'da esnafı tehdit edip para talep eden ve silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 15:06, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:27
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafları arayan tehditle para talebinde bulunan ve bazı işletmelere saldırılar gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyonlar gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 el bombası, 32 ruhsatsız tabanca 1 silah, 5 tüfek, bin 665 fişek, 1 muşta, 2 kar maskesi, 1 susturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65'i tutuklandı.