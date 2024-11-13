TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda seçilen kamu denetçileri yemin etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 21:41, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:42
TBMM (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda 4 kamu denetçisi seçildi.
Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığında kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.
Komisyonda yapılan dört tur oylama sonucunda 12 aday arasında kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi.
Kamu denetçiliğine seçilen isimler yapılan oylamaların ardından yemin etti.
Meclis Genel Kurulunda dün yapılan oylamada Mehmet Akarca'nın Kamu Başdenetçisi seçilmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri komisyonun oylama bölümünde yer almadı.
Denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacak.