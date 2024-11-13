Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı

Google, dünyanın en çok kullanılan arama motoru olurken, günümüz dünyasının en büyük gücü olan "veriler" de nelerin öne çıktığını gösteriyor.

Ekonomi Gazetesi'nden Özder Şeyda Uyanık; Google'ın aramalarına yönelik verileri gösteren Google Trends'de Türkiye, ABD ve Almanya'nın son 5 yılda yaptığı aramaları kendi dillerinde karşılaştırdı.

Türkiye'de ortalama ücrete yakınsayan asgari ücretin öne çıktığı dikkat çekerken, Türkiye'de Merkez Bankası da diğer ülkelere göre daha öne çıkan bir kurum oluyor. Yatırım tarafına bakıldığında Bitcoin tüm dünyayı ele geçirirken, altın Türkiye'nin gözdesi olmaya devam ediyor. Vergi ve yoksulluktan en çok ABD'liler korkarken, zamlarda da Türkiye'ye damgasını vuruyor.

Asgari ücret

Türkiye'de asgari ücretin son yıllarda daha da öne çıkmasının nedenini, "yayılma" ve "ortalamaya yakınsama" olarak tanımlayan ekonomistleri Google'ın Trends'i de destekledi.

Her yıl sonunda çoğu ülkede yükseliş gösteren asgari ücret, ABD ve Almanya'ya oranla Türkiye'de açık ara önde sorgulanıyor.

Bölgesel ve zaman detaylarının da yer aldığı verilerde, asgari ücret Türkiye'de en çok Tekirdağ'da sorgulanırken, 2024 yılında 2021 ve 2023 yılına oranla daha çok aratılmış. ABD'de Oregon eyaletinde asgari ücret aratılırken, 2024 yılında daha çok sorgulanmış görünüyor. Almanya'da da Saksonya Eyaleti'nde asgari ücret araması önde gelirken, 2023 yılında daha çok merak edilmiş.

Merkez Bankası

Ülkelerin "Merkez Bankası" aramalarına bakıldığında Türkiye yine açık ara önde görünüyor. Özellikle 2021 yılı sonları ve 2023 yılı ortalarında Türkiye'de Merkez Bankası daha çok Google'da aratılmış görünürken, ABD ve Almanya'da "görece" merak edilmiyor.

Ancak, merkez bankalarının kendi isimleriyle aratılmasına bakıldığında, ABD yer yer Türkiye'nin önüne geçiyor. Türkiye'de TCMB, ABD'de Fed ve Almanya'da Bundesbank (ECB'de de çok değişen bir görüntü olmuyor) olarak bakıldığında Almanya'da yine ilgi o kadar yüksek olmazken, TCMB ve Fed'in faiz indirim/artırım süreçlerinde Google'a sıklıkla yazıldığı anlaşılıyor.

"Faiz oranları" denilince de Türkiye önde

Merkez bankalarına ilgi yükselince "Faiz oranı" aramaları da merak ediliyor. Burada da finansal ve ekonomik okuryazarlık olarak Türkiye'nin önde geldiği görülüyor. Ancak ABD de dalgalı bir görünüm izliyor.

Zamlar

Google'da "zam" kelimesinin aratılmasına bakıldığında, Türkiye'de özellikle 2022 yılı zirvelerde yer alırken, ABD'nin 2021 öncesinde Türkiye'den yer yer daha yüksek oranda bu başlığı arattığı görülüyor. Türkiye daha oynaklığı yüksek bir görünüm sergilerken, Almanya'da "zam" konusunda da Google ile ilişkinin yüksek olmadığı anlaşılıyor.

Zam aratan enflasyon aratmaz mı?

Enflasyon, özellikle son 5 yılda pandemi ve sonrasında yeniden kendini hatırlatınca, dünyada aramalara yön veriyor. Türkiye bu alanda da liderliğini korusa da 2022 yılında tüm dünyada aramalara "enflasyon" kelimesinin damga vurduğu açıkça görülüyor.

Bölgesel ve zaman detaylarının da yer aldığı verilerde, Türkiye'de "enflasyon" en çok 2021 yılında aratılırken, ABD ve Almanya'da 2022 yılında aratılmış görünüyor.

Benzin

Zam ve enflasyon denilince akla ilk gelen ürün olan "benzin" aramalarına bakıldığında bu konuda Almanya ilk kez öne çıkıyor. Benzin fiyatlarına ABD'nin duyarlı olduğu bilinse de özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle yükselen enerji ve akaryakıt fiyatlarının ne derece öne çıktığı da bu şekilde görülüyor.

ABD'lilerin vergi merakı

"Vergi" son dönemde Türkiye'de öne çıksa da ABD'nin bu konudaki hassasiyeti Google aramalarına yansıyor.

Yoksulluk

Yoksulluk kelimesinin de aramalarına bakıldığında, ABD'nin bu konuda ne kadar tedirgin olduğu görülüyor. Türkiye'de son yıllarda gelir seviyelerinin ve alım gücünün düştüğü yaşanılan bir gerçek olurken, Almanya'da da Türkiye kadar yoksulluk kelimesinin aratıldığı da dikkat çekiyor.

Altın

Altın, hem Rusya-Ukrayna hem enflasyon-faiz hem de Ortadoğu'daki çatışmalarla öne çıkarken, Türkiye'de kültürel olarak daha yoğun bir yatırım aracı olduğu anlaşılıyor.

Bitcoin

Yatırım denilince altından sonra Bitcoin'e de bakılırsa pandemide tüm dünyayı ele geçirdiği anlaşılan kripto varlığın, son dönemde Almanya'da daha çok ilgi çektiği görülüyor.