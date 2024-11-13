Komşusunu tornavidayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Esenyurt'ta, park yeri nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tornavidayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, park yeri nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tornavidayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada yayınlanan "Komşusunun boynuna tornavida sapladı" başlıklı görüntüye ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelen kavgada İ.Ö'nün boynundan tornavidayla yaralandığı tespit edildi.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli C.E. aynı gün evinde yakalandı.
Kavganın park yeri sebebiyle gerçekleştiği anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.