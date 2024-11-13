Yargıtay Başkanı Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüştü

Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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