Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, buğday ve arpada ekim döneminin yağışların etkisiyle ileriye kaydığını belirterek, kuraklık nedeniyle birçok çiftçinin hububat ekimi yapamadığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 23:10, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:10
Yazdır
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliğinin, yağış rejiminde değişikliğe, doğal afetlere, sıcaklık artışına ve kuraklığa neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu durumun olumsuz etkilerinin en fazla tarım sektöründe hissedildiğini bildirdi.

Bayraktar, tarımsal aktivitelerin iklim şartlarına doğrudan bağlı olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliği, kalite ve verim düşüklüğüne, üretim maliyetlerinin artmasına, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşullarına, meteorolojik olaylarda artışa, bitki hastalık ve zararlılarında artışa, ekolojik alanlarda kaymaya, bitkisel çeşitliliğin azalmasına ve kültürel işlemlerde sorunlara neden oluyor. Kısacası iklim değişikliği, dünyada nüfusun artmasıyla beraber sağlıklı gıdaya ve suya ulaşımı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde olacağının altını çizen Bayraktar, ülkede nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını ifade etti.

"Hükümetin sulama yatırımlarına yönelik çalışmalarını destekliyoruz"

Bayraktar, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sulamada yatırımların bitirilmemesi ve etkinliğin sağlanamaması bir diğer yapısal sorunlarımızın başında geliyor. Sürdürülebilir bir tarımsal üretimde su olmazsa olmazdır. Halen 1,4 milyon hektar alanda sulama altyapısı tamamlanmadı. Sulamaya açılacak her metrekare tarım arazisi ülkemizin menfaatine olacaktır. Hükümetin sulama yatırımlarına yönelik çalışmalarını destekliyoruz. Sulama kanallarının yenilenmesi ve kanallarda kapalı sisteme geçilmesi şarttır. Çiftçilerimize su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini kurabilmeleri için teşvik ve krediler artırılmalıdır."

"Yaz mevsiminde yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 30 azaldı"

Dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışların, kuraklık afetinin sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Bayraktar, "Tarımın yer üstü ve yer altı su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle kuraklık, tarımsal ekonominin birçok sektörünü etkileyen karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarımda su vazgeçilmezdir. Kuraklık, tarımsal ürünlerin verimliliğini etkilediği gibi gelir seviyesi daha fazla ürünlerin ekiminden de çiftçilerimizi uzaklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yaz mevsiminde yağışların normaline göre yüzde 9, geçen yıla kıyasla yüzde 30 azalma gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buğday ve arpada ekim dönemi ileri tarihlere kaydı. Bu sezon da bölgelere göre değişmekle birlikte, yağışların ekim ayında istenilen seviyede olmaması ve bazı bölgelerde çok geç gelmesi nedeniyle ekilişler 20 gün ile 1 ay kadar ileri kaydı. Kuraklık nedeniyle birçok çiftçimiz hububat ekimi yapamadı."

Ülke olarak modern uygulamalara geçiş için hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Bayraktar, alınacak önlemlerin su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik olması gerektiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber