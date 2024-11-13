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Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan bebek tedaviye alındı

Konya'da çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan yeni doğmuş kız bebek, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından devlet tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 23:50, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:50
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Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan bebek tedaviye alındı

Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi.

Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi.

Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin, tedavisinin ardından devlet tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

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