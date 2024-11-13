Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Ana sayfaHaberler

Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığının tespitine dair yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 19:26, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 19:27
Yazdır
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

ANKARA (AA) - Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığının tespitine dair yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Talepleri dinlenen taraf avukatları, kazanın oluş sebebi ve kazada kusuru bulunanların tespiti için daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının yeterli olmadığını belirterek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yazı yazılarak tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlayabilecek öğretim görevlisinin olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, raporu hazırlayacak bilirkişi heyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden uzman bir ismin de dahil edilmesine karar verdi.

Davaya, 20 Mart 2025'te devam edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber