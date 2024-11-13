EYT'yi 1 günle kaçıranlar için kademeli emeklilik çağrısı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EYT'yi 1 günle kaçıranlar için kademeli emeklilik çağrısı!

EYT'yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili hükümete çağrılar sürüyor. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis'te düzenlediği toplantıda, 1 günle 20 yıl çalışmanın adil olmadığını vurguladı. Öztürk, 1999 sonrası sigortalı çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 20:01, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:01
Yazdır
EYT'yi 1 günle kaçıranlar için kademeli emeklilik çağrısı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca kişşi emeklilik hakkını elde etmişti. EYT'den yaş sebebi ile yararlanamayan binlerce kişi ise kendileri için yeni bir 'kademeli emeklilik sistemi' düzenlemesi yapılmasını bekliyor.

Muhalefet kademeli emeklilik sistemini gündeme aldı. CHP'den EYT şartlarına uymamaları nedeniyle emekli olamayan 1999-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni düzenleme çağrısı geldi.

"Emekliliği kaçıran için hayata geçirilmesi zorunluluk"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 1999 sonrası sigortalı çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışanın emeklilik hakkı elde ettiğini ancak düzenlemenin bir hak kaybını da beraberinde getirdiğini belirtti.

"1 günle 20 yıl çalışılan model kabul edilemez"

Düzenlemenin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışanları kapsadığını anımsatan Öztürk, "9 Eylül 1999 sabahı işe girenlerin bir gün farkla 17-20 yıl fazla çalışmasını öngören bir model kabul edilemez. Bunun adil ve adaletli olmadığını anlamak için 9 Eylül'den sonra işe giren biri olmak gerekmiyor. Bu bir hak gasbıdır. Bir gün farkla insanlar 17-20 yıl daha fazla çalışmaya zorlanıyor ve bununla ilgili çözüm beklentilerine de iktidar kulaklarını tıkıyor." diye konuştu.

"EYT mağduriyetleri rahatlıkla giderilebilir"

Adalet ve hakkaniyetli bir çözüm için 1999 sonrası sigortalı çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Öztürk, yapılacak düzenlemenin bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini, kaynakların düzgün kullanımıyla mağduriyetlerin rahatlıkla giderilebileceğini dile getirdi.

Öztürk, bakanlıkların 2025 yılı bütçelerinden kamu-özel işbirliği yatırım ve projelerine ayrılan ödenekleri de eleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber