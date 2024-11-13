Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 17:37, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:38
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kırsal Damlasu Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy (40), akıma kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.