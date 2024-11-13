Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından ünlü dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Mahruki'ye, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in, seçimlerde dijital oylama sistemiyle ilgili hazırlıkların yapıldığını açıklamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Mahruki, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" ifadelerini kullanmıştı.

Jeofizik Profesörü Ahmet Övgün Ercan da bu sabah Mahruki'nin eşiyle görüştüğünü, polisin gözaltı işlemi için erken saatlerde evine gittiğini açıklamıştı. Ercan'ın açıklamasından bir süre sonra polisin evden ayrıldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde Mahruki hakkında soruşturma ve gözaltı kararı alındığı bilgisi geldi.