Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,87 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yarın gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.