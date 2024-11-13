İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada, yurt dışında oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomenleri şüpheliler Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebini değerlendiren sulh ceza hakimliği, 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Hakimlik, yine savcılığın talebi üzerine, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin,Umut Karahan ve Batuhan Kesgin'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.

Savcılık ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren, davet eden, reklam ile teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurt dışında oldukları anlaşılan şüpheliler Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türk vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.