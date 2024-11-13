Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil görüşmesini Türkiye Tenis Federasyonu duyurdu.

Federasyon üyeleri Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken federasyonun sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti."