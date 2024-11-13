Kocaeli'de ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 20:45, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:47
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Darıca'da bir adreste yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör yakalandı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.