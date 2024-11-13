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Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 21:39, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:07
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Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeler." ifadesini kullanmıştı.

İzmir'de düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi'nde konuşan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, belediye borçlarının sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını söylemişti.

Belediye borçlarının yasal olarak tahsil edeleceğini daha önce de belirttiğini hatırlatan ışıkhan, o günden beri belediyelerin borçlarını ödemediğini hatırlatmıştı.

Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Peki ya 'CHP'nin kalesi' denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti?" dedi.

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