Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan K.K, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 22:04, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:05
ANKARA (AA) - Ankara'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında Altındağ Baraj Mahallesi polis lojmanlarındaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
K.K'nin tabancayla vurduğu eşi Ş.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Daha sonra intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan K.K, hastaneye kaldırıldı.