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Bingöl Valiliği'nden 'Cem Adrian' açıklaması

Bingöl Valiliği, "Cem Adrian'ın Bingöl konseri 1 gün kala iptal oldu" haber ve paylaşımına ilişkin; "Söz konusu başvuruda organizatör imzalı afiş ve bilet örneği ile salon tahsis belgesi eksik olduğundan 8 Kasım'daki yazımızla ilgili firmadan bu eksiklerin etkinlikten en az 48 saat öncesinde tamamlanarak sunulması istenmiştir. Belirtilen tarihten bu yana Valiliğimize herhangi bir evrak ulaşmamıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 22:23, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:24
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Bingöl Valiliği'nden 'Cem Adrian' açıklaması

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, "Cem Adrian'ın Bingöl konseri 1 gün kala iptal oldu" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, konuya ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür konu ve aktivitelerde resmi süreç, organizatörlerin etkinliğin gerçekleştirileceği alan, salon, kongre merkezi gibi yerlerle ilgili tahsise dair sözleşme/protokol yapıp basılı biletle birlikte Valiliğimize başvurması şeklinde ilerlemektedir. İlgili firma adına Tarık Bingöllü tarafından Valiliğimize sunulan 8 Kasım 2024 tarihli başvuruda, 13 Kasım Çarşamba günü 20.30-23.00 saatleri arasında Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda sahne adı Cem Adrian olan sanatçı Cem Filiz'in katılımıyla halka açık ücretli konser düzenlemek istendiği bildirilmiştir. Söz konusu başvuruda organizatör imzalı afiş ve bilet örneği ile salon tahsis belgesi eksik olduğundan aynı gün 8 Kasım'da ve 28129 sayılı yazımızla ilgili firmadan bu eksiklerin etkinlikten en az 48 saat öncesinde tamamlanarak sunulması istenmiştir. Belirtilen tarihten bu yana Valiliğimize herhangi bir evrak ulaşmamıştır. Ayrıca 12 Kasım'da adı geçen sanatçının ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 13 Kasım'da Bingöl Belediyesi Salonu'nda yapılacak olan programın iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu konserin belediye salonunda yapılacağıyla ilgili olarak da Valiliğimize ulaşan herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır."

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