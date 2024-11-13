Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, teklifin "torba kanun" niteliğinde olduğunu söyledi.

Özbudun, teklifin Anayasa'nın "belirlilik ilkesini" ihlal ettiğini savundu.

Teklifin gerekçesini yetersiz bulduklarını aktaran Özbudun, casusluk düzenlemesinin tekliften çıkarılmasının planlandığını, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü dile getirdi.

Yargının iş yükünün arttığını ifade eden Olgun, kira davalarının uzun sürdüğünü, bu alanlarda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Olgun, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflere ulaşılamadığını ileri sürdü.

Casusluk düzenlemesinin tekliften çıkarılacağını, bunu da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Olgun, "Yeni güvenlik ihtiyaçları ortaya çıkarsa, bu ihtiyaçları karşılayacak ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun düzenlemelere desteğe hazırız." dedi.

- "Kanun teklifi son derece önemlidir"

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, hukukun üstünlüğünü hedef alan vizyonunun her geçen gün genişlediğini kaydetti.

Teklifin, noterlik hizmetlerinin geliştirilmesi, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi konularını içerdiğini aktaran Bülbül, "Kanun teklifi, milletimizin huzurunu, devletimizin sürekliliğini ve sosyal adaleti esas alması açısından son derece önemlidir. Boşanma davalarında bekleme süresinin 3 yıldan bir yıla indirilmesi, toplumsal yapımızın sağlıklı şekilde korunmasına yönelik düzenleme olmuştur." diye konuştu.

Bülbül, devlet üniversitelerince de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulabileceğini anlattı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

Teklifin, Anayasa'nın "belirlilik" ve "öngörülebilirlik" ilkelerini içermediğini iddia eden Düşünmez, teklif için "hayır" oyu kullanacaklarını bildirdi.

- "Anayasa ihlallerine son verin"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, "torba kanun" uygulamasına karşı olduklarını belirtti.

Bölge Adliye Mahkemelerine Cumhuriyet başsavcıvekili atanmasına ilişkin düzenlemenin teklifte yer aldığını anımsatan Göl, düzenlemeyle kıdem şartının ortadan kaldırıldığını söyledi.

Casusluk düzenlemesinin tekliften çıkarılacağını aktaran Göl, "CHP Grubu olarak direndiğimiz maddeyi, etki ajanlığı utancını gündeminizden kalıcı olarak çıkarın. Anayasa ihlallerine son verin." ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da yargıda Türkiye'nin geriye götürüldüğünü dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığını savunan Uzun, yargının sorunlarına çözüm bulunamadığını ifade etti.

Yargının bağımsız ve tarafsız olmasının istenmediğini ileri süren Uzun, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer almasına rağmen hakim ve savcılara coğrafi teminatın getirilemediğini vurguladı.

- "Suçun niteliğinin değişmesi durumunda sanığa ek savunma hakkı verilecektir"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, 22 yılda yargıda reform niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Teklifin 12 kanunda değişiklik ve düzenleme içerdiğini aktaran Alan, teklifte yer alan düzenlemeleri anlatarak, şunları paylaştı:

"Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilmesine ilişkin süre bir yıla indirilmektedir. Suçun niteliğinin değişmesi durumunda sanığa ek savunma hakkı verilecektir. Teklifle, üniversiteler tarafından çocuk izlem merkezi kurulmasına imkan verilmektedir."

Yeniden üzerinde çalışılması için casusluk düzenlemesinin tekliften çıkarılacağını bildiren Alan, bazı Avrupa ülkelerinin, yabancı servislerce uygulanan yeni yöntemler dolayısıyla casusluk yasalarında düzenlemelere gittiğini belirtti.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturmak için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin bir kuruşunun bile boşa harcanmasına hiç kimsenin izin vermeyeceğini, bunu partisinin belediye başkanlarının yapmayacağını ifade eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi iç denetimlerimizi çalıştırmaktan, kendi teftiş kurullarımızı çalıştırmaktan, yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz ama yargının sopa olarak kullanıldığı, yargının belediye başkanlarımız üzerinde tehdit unsuru olarak kullanıldığı, yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığı, yargı üzerinden muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte, biz, böylesine operasyonlara bilsinler boyun eğmeyeceğiz."

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin de tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.