Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 01:25, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 01:27
Resmi Gazete
Sayı : 32722
TBMM KARARI
KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİNE İLİŞKİN KAKAR
Karar No. 1436
Karar Tarihi; 12,11,2024
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun ll'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet AKARCA Kamu Başdenetçiliğine seçilmiştir.