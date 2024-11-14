AYM'den mahkuma konfor tazminatı!

AYM, Silivri Cezaevinde kalabalık odada tutulma, yeterli yemek verilmeme, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanmaması ve bu konulardaki başvurunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. AYM'nin kararında başvurucuya 100 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinde, cezaevi şartlarına ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak görevinin infaz hakimliğine verildiği hatırlatıldı. Buna rağmen başvurucunun şikayetleri yönünden görevsizlik kararı verildiği, bu nedenle etkili başvuru hakkı ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.