O il traktör üssü oluyor! Japon devi Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük motor üreticilerinden biri olan Japon Yanmar, ikinci 100 yılında yatırım üssü olarak Türkiye'yi seçti. İzmir Torbalı'da Solis ve Yanmar markalı traktörlerin üretimini yapan Yanmar, Avrupa'daki bütün tarım operasyonlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Yanmar, YTAgri markasıyla da tarım ekipmanları alanında varlığını güçlendiriyor. Yanmar Türkiye Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, Yanmar Türkiye olarak 2017 yılında Türkiye'ye girdiklerini, 2019 yılında ise İzmir Torbalı'da Solis ve Yanmar markalı traktörlerin üretimine başladıklarını belirterek "Yanmar 112 yıl önce Japonya'da kurulmuş bir tarım firması. Traktörler için dizel motorlar üreten Yanmar, özellikle deniz tarafında çok güçlü. Marina tekneleri ve kuru yük gemilerine kadar motor üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca iş makinelerinden enerji sistemlerne kadar ticareti operasyonları bulunuyor. Yanmar deniz ve tarımda güçlü olduğu için İzmir'e yatırım kararı aldı. Torbalı'daki tesiste geçtiğimiz yıl üretim kapasitesini üç katına çıkararak yıllık 7 bin adede ulaştık. İzmir'de hem yurt içi hem de yurt dışına üretim yapıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE YATIRIM YAPTI



Yanmar'ın Türkiye'deki üretimin yanı sıra Avrupa'daki tarım operasyonlarını sonlandırarak Türkiye'ye taşıma kararı aldığını ifade eden Kanbir şunları kaydetti: Avrupa operasyonlarının Türkiye'ye devredilmesinden sonra Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinde kullanılacak bütün Yanmar traktörler İzmir'de üretilecek. Burası aynı zamanda Yanmar'ın dünyadaki 7. AR-GE merkezi olacak. Yanmar'ın böyle bir pazarda olmaması düşünülemezdi. Çünkü Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi ve 4. büyük traktör pazarı. 80 milyondan fazla nüfusa sahip. Avrupa yaşlanan nüfusuyla Türkiye ile kıyaslanamaz bile. Türkiye jeopolitik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika'ya ulaşabilecek noktada. Eğitim ve tecrübeli personel var. Bütün otomotiv devlerini burada üretim yapıyor. Onun için herkes bu pazarında olmak, yetişmiş elemandan yararlanmak istiyor. Yanmar, 100 yıllık uzun vadeli yatırım yapıyor. Yanmar'ın ikinci 100 yılında Türkiye de var.

Türkiye'de traktör üretiminin yanı sıra YTAgri markasıyla tarım ekipmanları alanında faaliyet gösterdiklerini anlatan Kanbir 'Türkiye'de ekipman üretiminde çok güçlü markalar bulunuyor. 14'ü yurt içinde, üçü yurt dışında olmak üzere 17 partnerimizle Yanmar mühendisliği ve kalitesiyle üretim yapıyoruz. Türkiye'den Yanmar Japonya, Yanmar Kore ve Yanmar Tayland gibi deniz aşırı ülkelere ekipman gönderiyoruz. 2019'da 9 bin dolarla başlayan bu operasyon geçen yıl 10 milyon doları aştı. Nisan ayından bu yana 1.600'ün üzerinde ekipman satışı gerçekleştirdik. 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Japonya'ya Türkiye'nin yaptığı tarım ekipmanları ihracatının yüzde 60'ını tek başına Yanmar Türkiye yaptı. Dünyada 250 bin Yanmar marka traktör var. Hepsinin arkasına Yanmar ekipmanı vermek istiyoruz" diye konuştu.

FACEBOOK'TAN 15 TANE TRAKTÖR SATTI



Yanmar, Türkiye'de sosyal medyayı en iyi kullanan kurumlardan biri. Facebook'ta yaptığı dijital kampanya ile iki ay içerisinde tam 15 traktör satışı yapmış. Murat Balkan Kanbir, Facebook'tan aldıkları siparişleri bayilere yönlendirdiklerini belirterek "Daha çok İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne satış yaptık. Satışlarımıza devam edeceğiz" dedi.

YANMAR ÇİFTÇİSİNDEN ALACAK, RESTORANDA SERVİS EDECEK



Yanmar sadece traktör ve ekipman satmıyor çiftçilere de destek oluyor. Kanbir, Yanmar'ın Japonya'daki restoranlarında Yanmar traktörle ekilen ürünleri tercih ettiğini belirterek "Yanmar çiftçinin ürettiği tahılları, balı, Yanmar motorlu teknelerin tuttuğu balıkları restoranlarında servis ediyor. Aynısını Türkiye'de de yapmak istiyoruz. Mesela 1,5 ton domatese ihtiyaç var. Yanmar traktörü ile ekilen domatesi alacağız. Restoranlarımızı 2026 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR