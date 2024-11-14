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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yönelik herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ettiklerini belirtti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 08:16, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:18
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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan Ocak 2025'te uygulanacak asgari ücretin, emekliler ise maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Merak edilen bu konular hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; gündemdeki en düşük emekli aylığı uygulamasına ilişkin Işıkhan, "Prim ödeme günü ve prim miktarına bağlı olarak daha düşük seviyeden aylık alan emeklilerimizin aylıklarının yükselmesini sağlamaktadır ve emeklilerimizin çok azı bu seviyeden aylık almaktadır. 2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

34 MİLYAR TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERDİK

2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatan Işıkhan, asgari ücretle ilgili şunları kaydetti: "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." Işıkhan, 2016'da başlattıkları Asgari Ücret Desteği'ni, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini belirtti.

MEMUR MAAŞI YÜZDE 279 ARTTI

Memur ve memur emeklilerine bu yıl verilen ve gelecek yıl verilecek zam oranlarını hatırlatan Işıkhan, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığının 39 bin 177 liraya yükseltildiğini, Aralık 2002 ila Temmuz 2024 döneminde en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 279'a ulaştığını bildirdi. Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EKSİK ALACAKLAR ÖDETTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, ekim ayı sonu itibarıyla; 903 iş müfettişiyle 27 bin 391 işyerinde rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Bakan Işıkhan bu kapsamda, 1 milyon 22 bin 184 çalışana ulaştıklarını belirtti. Işıkhan, 349 milyon 8 bin 592 lira tutarında eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesinin sağlandığını belirterek, "Kamuya da vergi ve sigorta primi adı altında 131 milyon 609 bin 85 lira aktarılmasını sağladık. 521 milyon 730 bin 114 lira idari para cezası uyguladık" dedi.
ABB'nin prim borcu 8.5 milyar TL

Bakan Işıkhan, sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Pirim borçları ile ilgili konuşan Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. ABB'nin şu anda 8,5 milyar lira SGK borcu var" ifadelerini kullandı.

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