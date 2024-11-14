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2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporu sonrası milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Açıklanan veriler sonrası asgari ücretin ne kadar olacağı ve yapılacak zam oranını işçi ve işveren kesimi merakla bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 08:41, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:43
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2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?

SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner bugünkü yazısında asgari ücret ve yapılacak zam oranına yer verdi.

İşte Doğaner'in o yazısı...

Seneye yoğun bir şekilde başlamıştık, aynı yoğunlukta da bu yılı tamamlayacağız sanırım. Geçen hafta belki de bir ayda göreceğimiz veri ve gelişmeleri sadece beş güne sığdırdık.

Önce enflasyon verisini gördük, akabinde ABD yeni başkanını seçti. "Fed ne karar verir?" derken 25 baz puan faiz indirimini takip ettik. Sabahında ise Cuma günü yılın son enflasyon raporu sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dinledik.

Artık son düzlüğe girdik. Bu arada Meclis'te bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Vatandaşın son dönemde en çok merak ettiği iki nokta var.

1. Enflasyondaki düşüş benim cebime ne zaman yansıyacak?
2. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Enflasyonu uzun bir süredir konuşuyoruz, 2025'te de konuşmaya devam edeceğiz. Ama yılın son döneminde asgari ücret görüşmelerini ve asgari ücrete olası zam oranları daha fazla konuşacağız.

Enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor" demişti. Yine aynı sunumda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay "Ücretlerin belirlenmesinde ileriye dönük endekslemeye geçmek durumunda olduğunu bunun iyi olacağını" söyledi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu %44 oranında bekliyor, Orta Vadeli Programda ise %41,5'lik öngörü var. MB'nin 2025 yılı öngörüsü ise %21. Başkan Karahan Kasım ve Aralık'ta her ay için %1,5'lik aylık enflasyon beklentilerinin olduğunu belirtti. Kasım enflasyonu bize tabloyu daha net gösterecek.

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

%21 zam gelirse yeni yılda uygulanacak asgari ücret 20 bin 572 TL olacak. Zam oranı %25 olursa 21 bin 252 TL olarak kayıtlara geçecek.

%30'luk zam oranıyla yeni yılda asgari ücret 22 bin 102 TL, %40 artış olursa 23 bin 802 TL, %44 olursa 24 bin 483 TL'yi göreceğiz.

%50'lik bir zam da ise asgari ücretlinin cebine 2025'te 25 bin 503 TL girecek.

Elbette asgari ücretin işverenin ödeyebileceği düzeyde olması lazım, elbette enflasyona aşırı yük olmaması lazım.
Elbette iktidarda olmadıkları için bütçeye aşırı yük getirecek uçuk kaçık rakamları telaffuz edenler gibi hayalci değilim. Ama yaşanan bu enflasyon döneminde en büyük sıkıntıyı asgari ücretli çalışan yaşıyor.
Daha asgari ücret artmadan, ihtimalleri üzerine bile etiketlerin değiştiğini hepimiz biliyoruz. Elbette enflasyon hesabı yapmak zorunda olanlar temkinli olabilir.
Ama doğrusu "vatandaşın ezdirilmemesi" politikasından vazgeçilmemesi lazım. Ben %35'in altında zam yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım ortaya nasıl bir karar çıkacak.



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