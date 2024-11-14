Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
%0 Faizli Masrafsız 55.000 TL Nakit!
%0 Faizli Masrafsız 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
Usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma
Usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 08:53, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:43
Yazdır
Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:

Antalya: Satış adedi: 6 bin 740

İstanbul: Satış adedi: 6 bin 703

Mersin: Satış adedi: 1.692

Ankara: Satış adedi: 497

Yalova: Satış adedi: 468

Bursa: Satış adedi: 461

Kocaeli: Satış adedi: 344

Aydın: Satış adedi: 318

İzmir: Satış adedi: 308

Muğla: Satış adedi: 299

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber