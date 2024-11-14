Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu

Yumurtaya peş peşe zam geldi. 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti.

NTV'de yer alan habere göre yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

Yumurtanın tanesi 8 lira oldu



Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Yumurta fiyatlarından esnaf da dert yandı. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.