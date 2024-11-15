YÖK, MYO öğretim üyeliğinde kapıyı açtı
Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokullarında öğretim üyesi kadrosu taleplerine yönelik teklifleri yeniden değerlendirmeye karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 11:05, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:06
Bilindiği üzere, bir süredir devlet üniversitelerinin meslek yüksekokulu diye
ifade ettiğimiz iki yıllık mezun veren akademik birimlerinde görev yapmakta
olan doktoralı öğretim görevlilerinin öğretim üyeliğine geçişiyle ilgili olarak
talepler değerlendirilmekteydi.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, devlet üniversitelerinin meslek yüksekokulu birimlerinde doktorasını tamamlamış öğretim görevlilerinden atama ölçütlerini sağlayanlar hakkında üniversiteler tarafından kadro tekliflerinin yapılabileceği ve bunların değerlendirileceği ifade edilmiştir.