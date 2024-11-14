Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Tunceli Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından helikopterle Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Isırganlı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Yiğit'in naaşı, Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet, annesi Meryem, eşi İlknur ve kardeşleri Mustafa Yiğit ile Halime Yiğit Yağan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 29 yaşındaki Yiğit, dün atış eğitim alanında yaşanan kazada yaralanarak hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.