Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

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