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DSİ 3 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Mülkiyeti Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Ankara, Bolu ve Düzce'deki bazı taşınmazlar satılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 10:49, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:18
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DSİ 3 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ihaleler açık ve kapalı teklif usulüyle Bölge Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki taşınmaz ile Yenimahalle ilçesi Yuva ve Susuz mahallelerindeki toplam iki taşınmaz satılacak.

Fatih Mahallesi'ndeki taşınmazlar için toplam 3 milyon 116 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Yuva Mahallesi'ndeki taşınmazın tahmini satış bedelinin 935 bin 880 lira, Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın satış bedelinin de 390 bin 520 lira olması uygun görüldü.

Söz konusu ihaleler 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

- Bolu'daki taşınmazlar

Bolu'nun Merkez ilçesinin Dodurga, Kasaplar, Yazıören, Susuzkınık mahallelerindeki arsa ve Yeniakçakavak Mahallesi'ndeki tarla ve kargir lojman ve Sandallar Mahallesi'ndeki kargir lojman ve arsanın da satışı yapılacak.

Taşınmazların muhammen bedelleri Dodurga'daki için 762 bin 535 lira, Kasaplar'daki için 3 milyon 997 bin 62 lira, Yazıören'dekiler için 15 milyon 589 bin 895 lira ve 22 milyon 400 bin 206 lira, Susuzkınık'taki için 83 milyon 966 bin 760 lira, Yeniçakavak'taki için 1 milyon 338 bin 605 lira ve Sandallar'daki için 14 milyon 973 bin 123 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihaleler 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

- Düzce'deki taşınmazlar

Düzce'nin Merkez ilçesindeki Arapçiftliği, Yahyalar, Metek, Beslanbey, Kazukoğlu, Körpeşler, Yukarıyahyalar ve Çamköy mahallelerindeki bazı taşınmazlar da satılacak.

Arapçiftliği'ndeki 5 taşınmazın toplam muhammen bedeli 10 milyon 212 bin 660 lira, Yahyalar'dakiler için toplam 1 milyon 42 bin lira, Metek'teki için 5 milyon 364 bin 150 lira, Beslanbey'deki için 16 milyon 179 bin 450 lira, Kazukoğlu'ndakiler için toplam 1 milyon 288 bin lira, Körpeşler'dekiler için toplam 4 milyon 491 bin lira, Yukarıyahyalar'daki için 1 milyon 661 bin lira ve Çamköy'dekiler için toplam 46 milyon 94 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihaleler 26 ve 28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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