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Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde bir yandan imar seferberliği sürerken diğer yandan mevcut konutların satışları artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 11:08, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:10
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Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası konut seferberliği aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 130 bin konutun teslim edildiğini, 2024'ün sonuna kadar sayının en az 200 bine ulaşacağı bilgisini verdi.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde toparlanma süreci hızlanırken yılın 10 ayındaki konut satışları da geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın tamamında, 11 ilde 147 bin 418 konut satışı gerçekleşti. Bu yıl ise ocak-ekim döneminde 149 bin 623 konut satışı oldu.

Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da geçen yılın tamamında 10 bin 720 konut satılırken bu yıl ekim sonu itibarıyla 10 bin 766 sayısına ulaşıldı.

Gaziantep'te söz konusu dönemlerde bu sayı, 32 bin 260'tan 33 bin 99'a çıkarken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 9 bin 672, bu yılın 10 ayında ise 9 bin 5 satış kayıtlara geçti.

- Depremzedeler için yapılanlar hesaplamaya dahil değil

TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, 11 ilde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlar için çekilen kura sonucu teslim edilen konutlar yer almıyor.

Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler en az 2 yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde konut satış istatistiklerinde görülen artışlar, AFAD tarafından yapılan konut teslimlerinden kaynaklanmıyor.

- "Bölgede konut üretimi için kolaylıklar sağlanıyor"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, afet bölgesindeki konut satış istatistiklerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremler sonrası yıkılan binaların haricinde bölgede hasarlı yapıların da oluştuğunu ve bunun yeni bir konut ihtiyacı doğurduğunu belirten Tellioğlu, bu yıl çalışmaların hızlandığını söyledi. Tellioğlu, "Konut satışları geçen yıla göre bu yıl daha fazla oldu. Seyre baktığımızda gelecek yıl daha da fazla olacak. Çünkü orada ciddi bir konut talebi oluştu. Bu arz oluşturulmaya çalışılıyor. Bölgedeki yapıların bitmesiyle beraber satışların daha da hızlanmasını bekleyebiliriz." dedi.

Tellioğlu, Bakanlığın faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da kendi evlerini yapabilmesi amacıyla arsa tahsisi, hibe ve kredi desteği gibi kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.

Deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde, depremzedelere teslim edilenler dışındaki konut satış sayıları şöyle:

İLLER20232024 (Ocak-Ekim)
Adana21.14325.580
Adıyaman4.8785.286
Diyarbakır18.41119.029
Elazığ11.99010.190
Gaziantep32.26033.099
Hatay10.72010.766
Kilis2.9032.137
Kahramanmaraş9.6729.005
Malatya7.3476.338
Osmaniye4.3304.493
Şanlıurfa23.76423.700
TOPLAM147.418149.623

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