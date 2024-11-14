Yeşil sahalarda 7 takımın bileği bükülmedi

Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Ana sayfaHaberler Spor

Yeşil sahalarda 7 takımın bileği bükülmedi

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 2024-25 sezonunda 7 takım, şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 11:35, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:35
Yazdır
Yeşil sahalarda 7 takımın bileği bükülmedi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 19 ekipten sadece Galatasaray, mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Lider Galatasaray, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken 1 karşılaşma sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sadece Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Ligin 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2. sıradaki Fenerbahçe, sezonda tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

Beşiktaş ve ikas Eyüpspor ise 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- 1. Lig'de yenilgisiz kalmadı

Trendyol 1. Lig'de yer alan 20 takımın hepsi 12 haftalık bölümde mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Ligde 25 puanla lider Kocaelispor, 3 maç kaybederken 1 puan gerisindeki Teksüt Bandırmaspor, 2 karşılaşmayı kaybetti.

Son sıradaki Yeni Malatyaspor ise sezonda puanla tanışmadı.

- 2. Lig'in "namağlup"ları

Nesine 2. Lig'de 18'er takımın yer aldığı "Beyaz" ve "Kırmızı" gruplarda 2 takım, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Beyaz Grup'ta 2. sıradaki Sarıyer, 7 galibiyet ve 4 beraberlik, Kırmızı Grup'ta 3. sıradaki Serik Belediyespor, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 11 haftada taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

- 3. Lig'de Bursa'dan 2 ekip maç kaybetmedi

Nesine 3. Lig'in 4 grubunda mücadele eden 64 takımdan 3'ünün geride kalan 10 haftada bileği bükülmedi.

Liglerdeki yenilgisiz 3 takımdan 2'si Bursa'yı temsil eden ekipler oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış Bursaspor, 1. Grup'ta 8 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor.

2. Grup'ta yenilgisiz takım bulunmazken 3. Grup'ta 4. sıradaki Aliağa Futbol ile 4. Grup'ta 5. sırada yer alan Bursa Nilüfer Futbol, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

- Kadınlarda Fenerbahçe 8'de 8 yaptı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8'de 8 yapan Fenerbahçe Petrol Ofisi, puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, en yakın rakibi ABB Fomget'in 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde ABB Fomget ve ALG Spor ise şu ana kadar 1 mağlubiyet aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber