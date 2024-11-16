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Yüksek KPSS puanlı adayların önü sertifikalarla kesiliyor

Kamu idareleri tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında yüksek puanlı adayların önü bir günde alınabilecek sertifika ve eğitim belgeleriyle kesilmeye devam ediyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:02
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Yüksek KPSS puanlı adayların önü sertifikalarla kesiliyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen yeni politikaya göre kurumlara memur atama izni vermek yerine sözleşmeli personel kadrosu ihdas edilmekte ve bu pozisyonlara ilişkin alımlar kurumlar tarafından merkezi bir yöntem uygulanmayarak kurumsal düzeyde belirlenen şartlara göre Resmi Gazete'de ilan edilmektedir.

Kurumlar ihtiyaçlarını belirlerken, ilan şartlarında çok başarılı adayları almak yerine "çevre" koşullarına teslim olmakta; bunun sonuçlarını da yayımlanan ilan metinlerinde çoğu zaman görmekteyiz.
Diyetisyen ve Fizyoterapist gibi kurumlarda önemli sağlık hizmeti sunan ve KPSS puanı çok yüksek düzeyde olan mezun arkadaşların önü her alımda sertifika ve eğitim belgeleriyle kesilmektedir.
Bunun yakın bir örneği ne yazık ki İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde yaşanmaktadır.
İlgili üniversite tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında Diyetisyen pozisyonu için şu şartlar aranmıştır:
"Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak. Sporcu Beslenmesi konusunda eğitim sertifikasına sahip olmak. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak."

Üniversitelerde Diyetisyen olarak görev yapanlar öğrenciler ve kurum personeline yönelik sağlık hizmeti sunmaktadır. Haliyle, Sporcu Beslenmesi konusunda eğitim almış bir kişiyi aramak doğrudan bir ihtiyacın karşılığı kesinlikle değildir. Nitekim, bu türden eğitim ve sertifikalar kişiler göreve başladıktan sonra çok kısa bir sürede alınabilmektedir.
Buradaki tüm mesele, "düşünülen" adayın özgeçmişinde bu sertifika/eğitimin yer alması ve onun önünü açmaya yönelik çalışmalardır.
Umuyoruz, ilgili üniversite başvuru süreci içerisinde bu türden bir alımın getireceğiz adaletsizliği tüm boyutlarıyla değerlendirmek suretiyle gereken düzeltmeleri yapar.

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