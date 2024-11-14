Özel okulda çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu

İlçeye bağlı kırsal Çağrışan Mahallesi'ndeki yerleşkede sabaha karşı okuldan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Temizlik malzemesi bulunan odadan çıktığı belirlenen yangını söndüren ekipler, binayı kontrol ettiklerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve Engin Boztepe (39) olduğu belirlenen bu kişinin, okulla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Boztepe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Savcılık ve jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.