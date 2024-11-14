Bayburt'ta Picasso tablosu ele geçirildi: 6 milyon Euro'ya satacaklardı
Bayburt'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon Euro'ya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına
yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında; Bayburt ili ile bağlantılı olarak
Erzincan, Erzurum, çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda
yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa
arz edildiği tespit edildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar
ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine
satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığının tespit
edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet,
iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu
3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine
ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile
şüphelilerin 6 milyon Euro'ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya
ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19'u ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.