Hamile kadın ve 2 çocuğunu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

İskenderun'da 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri çalışma başlatmıştı. Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekiplerce gözaltına alınan Turgay Kaya tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü Kaya, savunmasında, ölen Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi, çocukların da babası olduğunu belirterek cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net