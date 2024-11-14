Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı

RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ana sayfaHaberler Sağlık

Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı

Yapılan bir araştırmada, 1990'dan 2022'ye diyabet hastalarının sayısının 2 kat arttığını, dünya genelinde diyabet hastası olan kişi sayısının 800 milyondan fazla olduğunu ortaya kondu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 16:15, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:18
Yazdır
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Yapılan bir araştırmada, 1990'dan 2022'ye diyabet hastalarının sayısının 2 kat arttığını, dünya genelinde diyabet hastası olan kişi sayısının 800 milyondan fazla olduğunu ortaya kondu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile NCD Risk Faktörü İşbirliği (NCD-RisC) bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 18 yaş ve üstü 140 milyondan fazla kişinin dünya çapında 1000'den fazla çalışmadan elde edilen verileri analiz edildi.

"The Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yetişkinlerde diyabet oranlarının 1990 ila 2022 yıllarında yaklaşık yüzde 7'den yüzde 14'e çıktığı ve en büyük artışın düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu ortaya konuldu.

Araştırmanın en dikkati çekici bulgularından biri ise diyabet vakalarının sadece birkaç ülkede yoğunlaşması oldu.

Diyabet hastalarının neredeyse dörtte birine denk gelen 212 milyon kişinin yaşadığı Hindistan, dünyanın en fazla diyabet hastasının yaşadığı ülke olarak öne çıktı.

Çin 148 milyon diyabet hastasının bulunduğu ülke olarak Hindistan'ı takip ederken, ABD'de 42 milyon ve Pakistan'da 36 milyon diyabetli bulunuyor. Endonezya ve Brezilya'da ise toplamda 47 milyon vaka bulunuyor.

Dünya genelindeki diyabetli hastaların yarısından fazlası söz konusu bu 6 ülkede yaşıyor.

- Obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği, diyabete yakalanma riskini artırıyor

Araştırmada tip-1 ve tip-2 diyabet arasındaki ayrım da ele alındı.

Pankreastaki insülin üreten hücrelerin yok olduğu tip-1 diyabet daha az yaygın.

Diyabetli kişilerin yüzde 95'inden fazlası, vücudun yeteri kadar insülin salgılayamadığı ve salgılanan insülinin yeteri kadar kullanılmadığı tip-2 diyabetli hastalar.

Tip-2 diyabet riskini, genetik faktörlerin yanı sıra obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği gibi faktörler de artırıyor.

Diyabet, kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek vücuttaki birçok organ sistemini olumsuz etkiliyor.

Artan diyabet oranları, özellikle sağlık altyapısının genellikle daha az donanımlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkeler için önemli halk sağlığı sorunlarına işaret ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber