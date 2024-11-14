'Mauro Icardi gözaltına alındı' iddiasına Galatasaray'dan net açıklama

Galatasaray'da özel hayatı sebebiyle zor günler geçiren Mauro Icardi ile ilgili flaş bir olay ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e giden Icardi, eşi Wanda Nara'nın evini basarak hesap sordu. Icardi ile tartışan Wanda, daha sonra yıldız futbolcuyu polise şikayet etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Arjantin'de 106 No.'lu Hukuk Mahkemesi kayıtlarına geçen şikayet dilekçesi üzerine mahkeme Icardi'yle ilgili bazı yaptırım kararları aldı. Buna göre; Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya doğrudan veya dolaylı olarak rahatsızlık verme veya korkutma eylemlerinden kaçınması kararı alındı. Ayrıca Wanda Nara'nın Avenida del Libertador'da yer alan evine girmesine engel olunmaması gerektiğine de karar verildi. Icardi'nin 15 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılması için tebligat da yapıldı.

WANDA, ICARDI'Yİ EVE ALMADI

Bu kararların alınmasında Arjantin Milli Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine atıf yapıldı. Buna göre boşanma aşamasında olan çiftlerle ilgili olarak hakim, eşler ve çocuklar arasındaki kişisel ilişkileri düzenlemek için gerekli geçici tedbirler alabilir deniliyor. Arjantin basınındaki haberlere göre; L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara, döndükten sonra Mauro Icardi tarafından eve alınmadı.

"CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE UĞRADIĞINI" İDDİA ETTİ

L-Gante ile birlikte olay yerinden ayrılan Nara polise giderek şikayette bulundu. Nara'nın daha sonra tekrar eve geldiği ve bu kez yaşananları kameraya çektiği belirtiliyor. Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde "cinsiyete dayalı şiddete uğradığını" iddia ettiği belirtildi. Wanda Nara ve Icardi'nin iki kızı var: Francesca ve Isabella. Nara'nın ayrıca Maximiliano Lopez'den de 3 çocuğu bulunuyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Icardi'nin kariyerine devam ettiği Galatasaray yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.