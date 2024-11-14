RTÜK'ten Kadın Haklarına medyada pozitif destek

TBMM (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetin medya aracılığıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması konusunda, önleyici, denetleyici ve düzenleyici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Şahin, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu, Kurulun çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

RTÜK olarak kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak için kapsamlı stratejik adımlar attıklarını dile getiren Şahin, Kurulun 2024-2028 Stratejik Planı'nın fırsat eşitliğine önem verdiğini belirtti.

Şahin, stratejik planın, medyadaki paydaşların hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçladığını kaydetti.

Medya kuruluşlarında kadınların temsiline yönelik bir anlayışı yerleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Şahin, kadınların toplumdaki statülerini olumsuz etkileyen içeriklere karşı mücadeleyi kurumsal bir görev gördüklerini dile getirdi.

Ebubekir Şahin, "RTÜK, medyada kadına yönelik bilinçli olumlu yaklaşımı teşvik eden kapsamlı politika çerçevesi oluşturmayı hedeflemektedir." dedi.

- "Kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5'tir"

RTÜK'ün, medyada kadına yönelik olumsuz yargıları, kalıpları kırmayı ve kadının toplumsal algısını güçlü zemine taşımayı hedeflediğini ifade eden Şahin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere sorunlara ilişkin kamu spotu çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Şahin, "2022'den itibaren kabul edilen kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5'tir, toplumsal bilinci artırmaya yönelik yayına verilmiştir. 6'ncısını da önümüzdeki dönemde RTÜK olarak yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırmak için çeşitli eylem planları hazırladıklarını anlatan Şahin, Üst Kurul olarak kadın sorunlarına ilişkin basın ve yayın organlarıyla düzenli toplantılar yaptıklarını bildirdi.

- "RTÜK, etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur"

RTÜK Başkanı Şahin, şöyle devam etti:

"RTÜK, medyada kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur. İlke kararları, RTÜK'ün en önemli kararlarıdır, RTÜK'ün elindeki en önemli argümanlardan biridir. Almış olduğumuz yayın ilkelerini çok önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken ilke kararlarında, şiddet içeriklerinde mağduru değil faili merkeze koyan, şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer vermeyen, failin suçunun hafifletilmeden sunulmasını amaçlayan ilkeler, toplumsal algıda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratmıştır."

RTÜK'ün medya sektöründe kadın temsilini güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü ifade eden Şahin, kadın haklarına dair farkındalık oluşturmaya yönelik kampanyaların düzenlendiğini belirtti.

- "Gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirledik"

Şahin, gündüz kuşağı programlarının geniş kitlelere ulaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Öncelikle RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetleri ışığında gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirledik. Bu süreçte oluşturulan etik ilkeler tüm paydaşların oy birliğiyle yayıncı kuruluşlara rehber edinilmesi için sunulmuştur. Ayrıca RTÜK tarafından da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, kadınlara yönelik şiddet içeren, şiddeti teşvik eden içeriklere asla yer verilmeyecektir, şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyecektir."

RTÜK'ün kurumsal yapısıyla ilgili de bilgi veren Şahin, Üst Kurulda kadın temsiliyetini önemsediklerini belirtti.

Ebubekir Şahin, görev yaptığı süre içerisinde çalışanlarından "mobbing" ile ilgili şikayet almadıklarını, bunun da sevindirici olduğunu ifade etti.

Engellilerin yayın hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yönetmelik hazırladıklarını anlatan Şahin, işaret dili, sesli betimleme ve alt yazıyla engellilerin medya içeriklerine erişimlerinin desteklendiğini vurguladı.

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Üst Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu sorunların birisi de kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetin medya vasıtasıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması hususunda Üst Kurulumuz, önleyici, denetleyici ve düzenleyici birçok faaliyet yürütmektedir. Üst Kurulumuz, ilgili kurum ve kuruluşlarla stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir."

Şahin'in açıklamalarının ardından RTÜK Üyesi Deniz Güçer, medyada şiddet olaylarının aktarımına ilişkin olumlu ve olumsuz örneklerle ilgili sunum yaptı.

- Komisyon, GAMER'i ziyaret edecek

Komisyon Başkanı Erdoğan, komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyonda sunum yaptığını hatırlatan Erdoğan, Yerlikaya'nın daveti üzerine Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret edeceklerini bildirdi.

Medyanın kadına şiddet başta olmak üzere sorunların çözümünde topluma yön verecek güce sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, RTÜK ile işbirliğinde çalışmalar yapılacağını kaydetti.