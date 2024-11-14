RTÜK'ten Kadın Haklarına medyada pozitif destek

RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

RTÜK'ten Kadın Haklarına medyada pozitif destek

RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu bilgilendirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kadına yönelik şiddetin medya vasıtasıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması hususunda Üst Kurulumuz, önleyici, denetleyici ve düzenleyici bir çok faaliyet yürütmektedir. Kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken ilke kararlarında, şiddet içeriklerinde mağduru değil faili merkeze koyan, şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer vermeyen, failin suçunun hafifletilmeden sunulmasını amaçlayan ilkeler, toplumsal algıda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 16:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:02
Yazdır
RTÜK'ten Kadın Haklarına medyada pozitif destek

TBMM (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetin medya aracılığıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması konusunda, önleyici, denetleyici ve düzenleyici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Şahin, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu, Kurulun çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

RTÜK olarak kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak için kapsamlı stratejik adımlar attıklarını dile getiren Şahin, Kurulun 2024-2028 Stratejik Planı'nın fırsat eşitliğine önem verdiğini belirtti.

Şahin, stratejik planın, medyadaki paydaşların hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçladığını kaydetti.

Medya kuruluşlarında kadınların temsiline yönelik bir anlayışı yerleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Şahin, kadınların toplumdaki statülerini olumsuz etkileyen içeriklere karşı mücadeleyi kurumsal bir görev gördüklerini dile getirdi.

Ebubekir Şahin, "RTÜK, medyada kadına yönelik bilinçli olumlu yaklaşımı teşvik eden kapsamlı politika çerçevesi oluşturmayı hedeflemektedir." dedi.

- "Kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5'tir"

RTÜK'ün, medyada kadına yönelik olumsuz yargıları, kalıpları kırmayı ve kadının toplumsal algısını güçlü zemine taşımayı hedeflediğini ifade eden Şahin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere sorunlara ilişkin kamu spotu çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Şahin, "2022'den itibaren kabul edilen kamu spotu ve öncelikli yayın tavsiye kararı 5'tir, toplumsal bilinci artırmaya yönelik yayına verilmiştir. 6'ncısını da önümüzdeki dönemde RTÜK olarak yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırmak için çeşitli eylem planları hazırladıklarını anlatan Şahin, Üst Kurul olarak kadın sorunlarına ilişkin basın ve yayın organlarıyla düzenli toplantılar yaptıklarını bildirdi.

- "RTÜK, etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur"

RTÜK Başkanı Şahin, şöyle devam etti:

"RTÜK, medyada kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur. İlke kararları, RTÜK'ün en önemli kararlarıdır, RTÜK'ün elindeki en önemli argümanlardan biridir. Almış olduğumuz yayın ilkelerini çok önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken ilke kararlarında, şiddet içeriklerinde mağduru değil faili merkeze koyan, şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer vermeyen, failin suçunun hafifletilmeden sunulmasını amaçlayan ilkeler, toplumsal algıda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratmıştır."

RTÜK'ün medya sektöründe kadın temsilini güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü ifade eden Şahin, kadın haklarına dair farkındalık oluşturmaya yönelik kampanyaların düzenlendiğini belirtti.

- "Gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirledik"

Şahin, gündüz kuşağı programlarının geniş kitlelere ulaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Öncelikle RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetleri ışığında gündüz kuşağı programlarının etik çerçevede ele alınmasını belirledik. Bu süreçte oluşturulan etik ilkeler tüm paydaşların oy birliğiyle yayıncı kuruluşlara rehber edinilmesi için sunulmuştur. Ayrıca RTÜK tarafından da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, kadınlara yönelik şiddet içeren, şiddeti teşvik eden içeriklere asla yer verilmeyecektir, şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyecektir."

RTÜK'ün kurumsal yapısıyla ilgili de bilgi veren Şahin, Üst Kurulda kadın temsiliyetini önemsediklerini belirtti.

Ebubekir Şahin, görev yaptığı süre içerisinde çalışanlarından "mobbing" ile ilgili şikayet almadıklarını, bunun da sevindirici olduğunu ifade etti.

Engellilerin yayın hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yönetmelik hazırladıklarını anlatan Şahin, işaret dili, sesli betimleme ve alt yazıyla engellilerin medya içeriklerine erişimlerinin desteklendiğini vurguladı.

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Üst Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu sorunların birisi de kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetin medya vasıtasıyla yaygınlaştırılmaması ve sıradanlaştırılmaması hususunda Üst Kurulumuz, önleyici, denetleyici ve düzenleyici birçok faaliyet yürütmektedir. Üst Kurulumuz, ilgili kurum ve kuruluşlarla stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir."

Şahin'in açıklamalarının ardından RTÜK Üyesi Deniz Güçer, medyada şiddet olaylarının aktarımına ilişkin olumlu ve olumsuz örneklerle ilgili sunum yaptı.

- Komisyon, GAMER'i ziyaret edecek

Komisyon Başkanı Erdoğan, komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyonda sunum yaptığını hatırlatan Erdoğan, Yerlikaya'nın daveti üzerine Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret edeceklerini bildirdi.

Medyanın kadına şiddet başta olmak üzere sorunların çözümünde topluma yön verecek güce sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, RTÜK ile işbirliğinde çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber