20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 16:26, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:50
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların, öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacağını belirten Tekin, tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16.00'da sona ereceğini kaydetti.
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