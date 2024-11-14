20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.

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