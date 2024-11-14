İYİ Parti: Asgari ücret, en az 28 bin lira ve Temmuzda ek zam

TBMM (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması ve temmuz ayında da ilave zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan yangında 5 kardeşin ölümünün "siyaset üstü" olarak değerlendirildiğini ancak böyle geçiştirilemeyeceğini, konunun tam siyasetin göbeği olduğunu savundu.

Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında birçok konuda ciddi zafiyetler içerisinde bulunduğunu ileri süren Kavuncu, iktidarın makroekonomik politikalarının yaşanılan trajedilerin gerçek sebebi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin dünyada en yüksek 3. enflasyona sahip olduğunu belirten Kavuncu, ülkedeki insanların yüzde 68'inin yaşadığı mahallede kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

Kavuncu, her gün neredeyse 71 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını ve İzmir'de 13 yaşında bir çocuğun AIDS hastası çıktığına dair haberlerin yer aldığını dile getirerek, "Türkiye'de teşhis konulan 250 HIV pozitif çocuk vakası var. İstanbul Tıp Fakültesi'nde takip edilen 100 HIV pozitif çocuk vakası var. Bu nasıl bir insanlıktır? AK Parti iktidarında çocukları korumaktan aciz bir duruma düştük. Yaşanan ve yaşanacak trajik olayların temelinde bu veriler, çarpık ekonomi, eğitimde eşitsizlik, sağlıkta bozukluk, çocuk istismarı yatıyor. Bu siyasi bir konudur." dedi.

Kaz Dağları'nda hukuki olmayan çok ciddi bir sürecin işlediğini, bölgede ağaç katliamının başladığını ve Danıştayın konuyla ilgili kararı bir an önce vermesi gerektiğini aktaran Kavuncu, "Bu proje durdurulmazsa milyona yakın ağaç katledilecek, 4,1 milyon metreküp su tüketilecek. 100 binden fazla insanın 1 yılda tükettiği su miktarı. Felaketin büyüklüğünü düşünün. Bölgenin ciğeri olan Kaz Dağları ile ilgili yapılmak istenenler ortada. Yapılmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

- "Asgari ücret 17 bin lira; gerçekte 12 bin liralık alım gücüne sahip"

Kavuncu, enflasyon ve asgari ücrete ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beklediğiniz enflasyon oranını tutturamadınız. Yıl içerisinde 2-3 defa revize ettiniz. Tahmin ettiğiniz rakamlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yüzde 58,5 ortalama bir tüketici artış oranının olduğu, yüzde 44 TÜFE'nin olduğu bir yerde en az 28 bin lira asgari ücretin makul ücret olduğunu düşünüyoruz. Temmuz ayında tekrar zam yapılmak kaydıyla. 28 bin artı temmuzda yapılacak ilave zammın gerekli olduğunu düşünüyoruz.



Enflasyonla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' gibi akıl dışı bir yaklaşımın getirdiği bu noktada enflasyonla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır Türkiye. Asgari ücret zammının enflasyonla mücadele gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması şart. Yapılacak zam fiyatları da etkiliyor. Enflasyon öyle bir hale geldi ki asgari ücret 17 bin lira; gerçekte 12 bin liralık alım gücüne sahip."

