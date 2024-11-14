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Başkentte kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da 50 bin 970 kaçak ilacın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 16:51, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:51
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Başkentte kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen çeşitli hastalık ve ölümlere sebep olabilecek özellikle "sporcu ilacı" olarak adlandırılan ilaçlar ile muhafaza koşullarına uygun olmayan vaziyette saklanan tıbbi ilaçların el altından piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda 11 bin 900 kanser tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç, 20 bin 460 çeşitli tedaviler için kullanılan tıbbi ilaç, 13 bin 410 zayıflama ilacı, 5 bin 200 kas gelişiminde kullanılan steroid ampul geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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