Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir saat görüştü.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Bahçeli'nin terörün bitirilmesine dönük olarak yaptığı çağrıydı. O çağrının ardından, iki liderin ilk baş başa görüşmesinde Devlet Bahçeli'nin çıkışı da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce, tarihi fırsat olarak değerlendirdiği açıklamalar üzerine yeni değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.



Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa süreci ve Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeniden aday gösterilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Bahçeli'ye, yurt dışı seyahatleri ve ikili görüşmeleri ile terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.

İki lider en son 3 Ekim'de MHP lideri bahçeli'nin konutunda görüşmüştü.

Beştepe'de yaklaşık bir buçuk ay sonra bir araya gelen iki liderin 1 saat süren görüşmesinin ardından, herhangi bir açıklama yapılmadı.