Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 belediye çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pozantı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y. hakkında rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu şüphelinin rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Avan, hizmet ettiği sürece hukuk dışı hiçbir olaya geçit vermeyerek diğer çalışanların zan altında kalmaması için yozlaşmış personelleri yargıya teslim edeceğini bildirdi.