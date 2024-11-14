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Başıboş köpeklerin saldırdığı akademisyen olay anını anlattı

Ankara'da yürüyüş yaptıktan sonra evine dönen akademisyen, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bacakları ve yüzü parçalanan Meliha Yılmaz, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Başıboş köpeklerin saldırdığı Meliha Yılmaz olay anını anlattı.

Haber Giriş : 14 Kasım 2024 21:57, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:14
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Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Meliha Yılmaz'ı komşuları kurtardı. Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Başıboş köpekler, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın bacaklarını ve yüzünü parçaladı.

"Komşular yetişene kadar köpekler her tarafımı parçaladılar"

Prof. Dr. Meliha Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Önce bir tane köpek yaklaştı. Sükunetimi korudum ama gözü dönmüş gibiydi. Havlamaya başladı. Sol taraftan bir köpek daha hemen onunla birlikte geldi. Ondan sonra onun ısırmasıyla beraber ormandan ve parktan 8-10 kadar köpek saldırıya geçti. Beni yıktılar yere. Her biri bedenimden parçalar koparmaya başladı. Ben çığlık çığlığa kendimi kurtarmaya çalıştıkça, komşular yetişene kadar köpekler her tarafımı parçaladılar."

"Bu artık bir insan hakları sorunu"

Yılmaz, başıboş köpek sorunun ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Yetkililerden yardım istedi.

"Bu artık bir insan hakları sorunu haline geldi. Bu köpeklerin mutlaka toplanıp barınaklarda kısırlaştırılarak hayvan haklarına uygun şekilde toplanması lazım. Ben yandım bari başkaları yanmasın."

Çiğdem Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin ilk saldırısı değildi. Defalarca başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

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